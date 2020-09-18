МОСКВА, 18 сен /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) одного из крупнейших мировых производителей продуктов питания Kraft Heinz Company на уровне "BB+" и краткосрочный РДЭ на уровне "B", прогноз по рейтингам стабильный, говорится в сообщении агентства.

"Рейтинги Kraft Heinz отражают крупный масштаб компании с годовым объемом продаж в 25 миллиардов долларов, рентабельностью EBITDA на уровне 20% и выше, а также высокие показатели генерирования денежного потока, что уравновешивает повышенный объем заемных средств", — говорится в сообщении. Fitch отмечает, что Kraft Heinz сильно зависит от рынка Северной Америки, на который приходится около 80% продаж и 75% EBITDA компании. Кроме того, еще 10% выручки поступает из региона Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA).

Агентство прогнозирует, что выручка Kraft Heinz в 2020 году составит около 25,5 миллиарда долларов, что отражает сохраняющийся повышенный спрос на продукцию компании из-за коронавируса. "При отсутствии продаж активов ожидается, что выручка снизится до 24 миллиардов долларов в 2021 году, что представляет собой органическое снижение продаж примерно на 6% по мере восстановления нормального объема продаж", — пишет Fitch.

Агентство добавляет, что дальнейшие рейтинговые действия в отношении компании будут зависеть от будущей динамики ее выручки и EBITDA.

Ранее на текущей неделе Kraft Heinz установила целевой показатель органического роста выручки в долгосрочной перспективе в диапазоне 1-2%.

Компания Kraft Heinz была основана в марте 2015 года после слияния H.J. Heinz с Kraft Foods Group. Она является третьим по величине производителем продуктов питания и напитков в Северной Америке и пятым в мире. В портфель компании входят такие бренды как: Kraft, Heinz, ABC, Capri Sun, Classico, Jell-O, Kool-Aid, Lunchables, Maxwell House, Ore-Ida, Oscar Mayer, Philadelphia, Planters, Plasmon, Quero, Weight Watchers Smart Ones и Velveeta.