МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Группа ПИК планирует 25 сентября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации в объеме не менее 5 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Ориентир по ставке первого купона будет определен позднее.

Компания планирует разместить биржевые облигации серии 001Р-03 на два с половиной года с квартальными купонами. Эмитентом выступит "ПИК-Корпорация", входящая в группу компаний ПИК. Техническая часть размещения предварительно назначена на 30 сентября.

Организаторами размещения выступят Альфа-банк, BCS Global Markets, "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Россельхозбанк и Совкомбанк.