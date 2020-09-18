МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы полностью отклонил иск Эренцена Манжеева, финансового управляющего Виктора Батурина, о незаконности отчуждения 24% акций "Интеко", якобы принадлежавших Батурину, в пользу его сестры Елены Батуриной.

Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, суд, соответственно, отклонил и второе требование иска Манжеева — о применении последствий недействительности сделки в виде взыскания с Батуриной более 13 миллиардов рублей в конкурсную массу Батурина.

Как пояснили в суде представители истца, в этом иске Манжеев оспаривает некую сделку отчуждения Батуриной принадлежавших ее брату акций "Интеко", совершенную в период до 12 октября 2011 года. В этот день состоялось внесение Батуриной 100% акций "Интеко" в уставный капитал ее кипрской компании Certerra в преддверии продажи "Интеко". По словам представителя финансового управляющего, только узнав о сделке с Certerra, Манжеев понял, что Батурина присвоила и распорядилась 24%-ным пакетом своего брата в составе всего 100%-ного пакета.

Представитель Манжеева, заявил, что устного договора дарения доли Батурина сестре не было. "Не может быть такого, чтобы четверть одной из самых дорогих компаний России дарилась, как коробка конфет", — сказал юрист.

Представители Батуриной и "Интеко", участвующего в деле в статусе третьего лица, иск не признали, заявив, что не существовало ни оспариваемой сделки, ни прав у Батурина на 24% акций. Юристы ссылались, в том числе, на решения различных судов, которые с 2011 года неоднократно устанавливали отсутствие у Батурина прав на акции "Интеко". Акционером "Интеко" Батурин не является с марта 2006 года, отметил представитель Батуриной.

Арбитражный суд Калмыкии в декабре 2019 года выделил этот иск Манжеева в отдельное производство из дела о банкротстве Батурина и передал для рассмотрения в столицу. Манжеев в январе заявил, что собранная им информация дает все основания полагать, что у Батуриной есть долг перед братом. Он заявлял о планах взыскать этот долг в интересах всех кредиторов Батурина, включая ФНС России, Россельхозбанк, "Саррио" и других.

Группа "Интеко" — крупный российский девелопер, созданный Еленой Батуриной, женой экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. В 2011 году, вскоре после отставки Лужкова, она продала 95% компании совладельцу Бинбанка Микаилу Шишханову, а в 2017 году 87,5% акций "Интеко" консолидировал "Рост банк", санированный через ФКБС и сейчас присоединенный к "Трасту".