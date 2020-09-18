МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Российский сервис заказа такси "Максим" начал работать во Вьетнаме, первыми городами стали Кантхо и Дананг, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.

"Запуск в первых городах Вьетнама поможет компании лучше понять потребности рынка и настроить сервис. После этого "Максим" планирует начать работу в других городах страны", — сказали в компании.

Сервис принимает заказы в приложении и на сайте, оба ресурса переведены на вьетнамский язык. Компания отметила, что делает ставку на более доступные цены, чем у конкурентов — крупных азиатских игроков Grab и Gojek. Например, поездка на мотоцикле начинается от 5 тысяч донг (около 16 рублей), а у конкурентов — от 13 тысяч донг (около 42 рублей).

Как сообщили в пресс-службе, из-за пандемии коронавируса стандартный сценарий запуска сервиса в новой стране претерпел изменения: так как возможности посетить страну не было, с апреля была начата дистанционная подготовка, настройка и запуск необходимых инструментов. В Дананге и Далате офисы уже открыты, там работают местные сотрудники, в Кантхо и Хайфон работа ведется в удаленном формате.

Сервис работает еще в 14 зарубежных странах: Колумбии, Чили, Индонезии, Малайзии, Азербайджане, Беларуси, Армении, Болгарии, Грузии, Казахстане, Таджикистане, Узбекистане, Украине, Филиппинах.