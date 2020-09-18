МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Российская авиакомпания "Аэрофлот" создаст экспертную группу для анализа нововведений в перевозке животных в самолетах и разработки рекомендаций, сообщает пресс-служба перевозчика.

"Аэрофлот" ранее сообщил, что ввел новые правила перевозки животных, с 15 сентября один пассажир, причем только совершеннолетний, может провезти только одно животное, а возможность перевозки в салоне либо в багажном отсеке зависит от размеров и веса клетки с животным. Кроме того, авиакомпания с 15 сентября увеличила стоимость перевозки животных в самолете, теперь на некоторых международных рейсах она будет достигать 200 евро или 17,8 тысячи рублей,

"В рамках проекта "Аэрофлот" создаст экспертную группу. В группу войдут специалисты собственного кинологического подразделения "Аэрофлота", эксперты Российской кинологической федерации, представители других ассоциаций заводчиков, эксперты в области безопасности полетов, кроме того, в работе примут участие специалисты в области карантинного и таможенного контроля, ветеринары, международные авиационные эксперты", — говорится в сообщении.

"Задача группы — многосторонняя профессиональная экспертиза нововведений, разработка рекомендаций, в том числе, для хендлинговых служб аэропортов, а также для пассажиров", — добавляется в релизе. "Аэрофлот" также отмечает, что все нововведения в обязательном порядке проходят экспертизу на соответствие рекомендациям IATA, международной и отечественной практике, все введенные правила полностью им соответствуют.

В сообщении говорится, что необходимость совершенствования процедур перевозки обусловлена растущим спросом на услугу. "Аэрофлот" в среднем ежедневно перевозит более 300 животных, в год — более 120 тысяч питомцев. Сегодня на каждый из рейсов по отдельным направлениям суммарно заявляется к перевозке до 150 животных.

"Вводимые правила не ограничивают возможности перевозки одним пассажиром нескольких животных. Для владельцев нескольких животных, профессиональных перевозчиков обслуживание производится грузовым подразделением компании, в котором "Аэрофлот" обеспечил все необходимые условия для их комфортной и безопасной транспортировки. Грузовое подразделение обеспечивает доставку животных к погрузке отапливаемым/кондиционируемым автотранспортом, доступен ряд дополнительных услуг по уходу за животными", — говорится в релизе.