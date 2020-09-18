МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит анализ ситуации на рынке гречки и уже направила соответствующие запросы производителям и поставщикам, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"В настоящее время ФАС России проводит анализ ситуации на рынке гречки в связи с публикациями в СМИ. Служба направила соответствующие запросы производителям и поставщикам гречки. По результатам анализа в случае необходимости будут приняты меры антимонопольного реагирования", — заявили в ФАС.

Ранее в пятницу Генпрокуратура РФ сообщила, что проанализировала сообщения СМИ о росте цен на гречку и сделала вывод, что эти данные свидетельствуют о наличии возможных правонарушений, связанных, в первую очередь, с картельными соглашениями при аффилированности заинтересованных организаций. В связи с этим прокурорам субъектов РФ во взаимодействии с антимонопольными органами было поручено организовать дополнительные надзорные мероприятия по этому вопросу.