МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Оборот розничной торговли в России в августе 2020 года сократился на 2,7% в сопоставимых ценах по сравнению с августом прошлого года, снижение показателя за восемь месяцев текущего года составило 5,1% в годовом выражении, говорится в оперативном докладе Росстата.

При этом статистическое ведомство уточнило оценки динамики оборота розничной торговли с апреля по июль. По новым оценкам, в апреле показатель уменьшился на 22,6% (прежняя оценка — сокращение на 23,2%), в мае — на 18,6% (ранее — минус 19,2%), в июне — на 7,1% (ранее — минус 7,7%), в июле — на 1,9% (ранее — минус 2,6%).

"Данные уточнены по итогам ежеквартальных обследований малых предприятий и организаций, средняя численность работников которых не превышает 15 человек, не относящихся в субъектам малого предпринимательства. Кроме того учтены изменения, внесенные респондентами в ранее предоставленные данные", — поясняется в докладе.

По сравнению с июлем 2020 года оборот розничной торговли в августе текущего года увеличился на 2,7%. При этом рост продаж в июле к предыдущему месяцу составлял 8,1%, В денежном выражении показатель в августе составил 2,939 триллиона рублей, в январе-августе — 21,028 триллиона.

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в августе уменьшился на 4,1% к августу прошлого года — до 1,362 триллиона рублей, а по сравнению с июлем текущего года он показал снижение на 0,1%. В январе-августе показатель снизился на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 10,543 триллиона рублей.

В свою очередь оборот непродовольственной розницы в августе сократился на 1,2% в годовом выражении — до 1,577 триллиона рублей, в месячном выражении он вырос на 5,3%. В январе-августе продажи непродовольственных товаров в розничной торговле уменьшились на 7,8% в годовом выражении и составили 10,543 триллиона рублей.

Доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в структуре оборота розничной торговли в августе составила 46,4% против 46,8% в августе 2019 года и 48,1% в июле текущего года. Доля непродовольственных товаров составила в августе 53,6% против 53,2% годом ранее и 51,9% в июле.