МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Средства на программу "14 высокозатратных нозологий" заложены в проекте бюджета на 2021-2023 годы в полном объёме, без сокращения финансирования, говорится в сообщении министерства. Минздраву сократят бюджет на закупку лекарств от редких болезней

"Ряд недавних публикаций в СМИ содержит ошибочные выводы о том, что в проекте федерального бюджета России на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов снижены расходы на лекарства для редких заболеваний", — указывается в сообщении министерства.

"Средства на программу "14 высокозатратных нозологий" заложены в полном объёме, без сокращения финансирования. В 2020 году на эти меры выделено 61,8 млрд рублей, в проекте бюджета на 2021 год заложено 64,3 млрд рублей", — добавляется в сообщении.

В рамках данной программы оказывается помощь людям, страдающим от редких заболеваний. "Несмотря на изменившуюся ситуацию в экономике правительство РФ считает необходимым продолжить укрепление системы здравоохранения. В этом году мы значительно увеличили объемы финансирования этой сферы, это — приоритет расходов федерального бюджета и на следующий год", — прокомментировал министр финансов Антон Силуанов.