МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) государственной нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco на уровне "А" со стабильным прогнозом, говорится в релизе агентства.

"Saudi Aramco — крупнейший добытчик нефти в мире. Ее бизнес-профиль характеризуется крупномасштабным производством, огромными запасами, низкими производственными затратами", — указывает агентство.

По мнению Fitch, к концу будущего года соотношение чистого левериджа денежных средств от операционной деятельности (FFO) Saudi Aramco составит 1,0х. При этом агентство полагает, что долговая нагрузка увеличится, но останется в рамках, соответствующих текущему рейтингу.

В июне Saudi Aramco приобрела 70% в нефтехимической корпорации Saudi Basic Industries Corp (SABIC), что, по мнению Fitch, является положительным фактором для бизнеса, хотя основную прибыль компании будет приносить все-таки добыча нефти.

Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности страны.