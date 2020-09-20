МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Китайская компания ByteDance, владелец приложения TikTok, которое власти США намерены запретить на своей территории, сообщила газете Global Times, что не исключает возможность привлечения дополнительных инвесторов в приложение помимо корпорации Oracle и ритейлера Walmart.

Согласно заявлению компании, возможность включения в сделку большего количества инвесторов не исключена, поскольку в настоящий момент не было подписано соглашение о предварительном публичном размещении акций TikTok.

Ранее президент США Дональд Трамп одобрил покупку приложения TikTok корпорацией Oracle. Он добавил, что в сделке сможет участвовать американский ритейлер Walmart. Министерство торговли США отложило планируемое введение запрета на скачивание приложения TikTok на неделю, до конца 27 сентября. TikTok подтвердил будущую совместную работу с Oracle и Walmart.

Администрация США обвиняет TikTok в том, что приложение может передавать данные американцев властям Китая. Его владелец — компания ByteDance — это отрицает. Между тем Трамп в августе подписал исполнительные указы "О борьбе с угрозой TikTok" и "О борьбе с угрозой WeChat", в которых дал примерно месяц на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с ByteDance.

TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.