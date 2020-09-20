МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Американские компании Oracle и Walmart могут выплатить китайской компании ByteDance в общей сложности 12 миллиардов долларов за покупку сегмента принадлежащего ей приложения TikTok, сообщило агентство Блумберг.

Сообщается, что стоимость сегмента TikTok обойдется в указанную сумму в том случае, если американские компании согласятся на цену, запрашиваемую ByteDance.

По информации агентства, ByteDance добивается оценки стоимости принадлежащего ей приложения в 60 миллиардов долларов, при этом в соответствии с соглашением, одобренным президентом США Дональдом Трампом, Oracle и Walmart могут приобрести 12,5% и 7,5% акций TikTok.

Ранее президент США Дональд Трамп одобрил покупку приложения TikTok корпорацией Oracle. Он добавил, что в сделке сможет участвовать американский ритейлер Walmart. Министерство торговли США отложило планируемое введение запрета на скачивание приложения TikTok на неделю, до конца 27 сентября. TikTok подтвердил будущую совместную работу с Oracle и Walmart.

Администрация США обвиняет TikTok в том, что приложение может передавать данные американцев властям Китая. Его владелец — компания ByteDance — это отрицает. Между тем Трамп в августе подписал исполнительные указы "О борьбе с угрозой TikTok" и "О борьбе с угрозой WeChat", в которых дал примерно месяц на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с ByteDance.

TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.