С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен — ПРАЙМ. Программы туристического кешбэка нужно активно популяризировать и пошагово объяснять потребителям алгоритм ее действия, поскольку россияне не привыкли доверять подобным акциям, заявил РИА Новости президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров на полях форума "Доступная Арктика".

Первый этап программы стимулирования турпоездок по России с возможностью кешбэка прошел с 21 по 28 августа. Туристы могли получить три различные "круглые" суммы возврата средств за поездку: 5 тысяч рублей при покупке тура стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей, 10 тысяч рублей при туре от 50 до 75 тысяч рублей и 15 тысяч рублей при туре стоимостью от 75 тысяч рублей. В рамках второго этапа программы Ростуризм планирует сделать кешбэк в размере 20% от стоимости покупаемого тура по России, но не более 50 тысяч рублей.

"Про программу туристического кешбэка нужно рассказывать как можно больше и понятнее. Достаточно спросить у любого человека: что он знает о том, что часть средств, потраченных на отдых, можно вернуть за счёт государства? Кто-то об этом слышал, но он не погружался в детали. Люди привыкли отдыхать так, как они привыкли, и рассчитывать на свои возможности", — сказал собеседник агентства.

По мнению Бухарова, людям нужно подробно объяснять, как это работает, шаг за шагом и очень наглядно, только тогда они поверят в такую программу.

"Если посмотреть, как у нас происходит любой возврат средств, например, за учебу детей, появляется ощущение, что это придумали не для того чтобы возвращать какие-то деньги, а чтобы заморочить голову. Наши сограждане просто не привыкли к подобным акциям, значит — нужно ещё и ещё раз все наглядно объяснять, поскольку подобная акция в России прошла впервые", — прокомментировал ситуацию эксперт.

Представитель бизнеса также считает положительным моментом то, что ко второму этапу программы решили сократить минимальное количество дней для путешествия с кешбэком. "Это значит, что в акции будут рассматриваться и поездки выходного дня, которые сейчас особенно популярны, когда из-за угрозы коронавируса многие боятся далеко уезжать от дома", — заключил Бухаров.