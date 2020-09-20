МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Собственность британской короны после карантина, введенного в стране из-за пандемии коронавирусной инфекции, упала в цене на $716 млн. Об этом сообщает РБК со ссылкой на независимую коммерческую организацию Crown Estate, управляющую недвижимостью монархии.

Стоимость королевского портфеля упала на 1,2% до $17,4 млрд после того, как в весной в Лондоне ввели локдаун из-за COVID-19. В Crown Estate отметили, что арендаторы принадлежащей короне недвижимости оказались в непростом положении, поскольку жители ушли на самоизоляцию, покупательская способность населения в некоторых сферах торговли упала практически до нуля, а магазины закрылись.

Несмотря на это организации удалось за 2019/20 годы извлечь небольшую прибыть. По словам исполнительного директора организации Дэна Лаббада, она составила в $447 млн.

В организации ожидают новых потрясений на рынке недвижимости, поэтому выплаты доходов в казну будут производиться частями. Первая из них в размере $113 млн уже поступила в июле. Остальные средства направят в казну после "изменения ситуации в торговой сфере".

Crown Estate управляет недвижимостью и землями британской монархии в центре Лондона и других городах, а также 144 тыс. га сельскохозяйственных и лесных земель и почти половиной береговой полосы страны.