КИЕВ, 20 сен — ПРАЙМ. Около тысячи автомобилей собрались в очереди на украинско-белорусской границе в пункте пропуска "Выступовичи", сообщила в воскресенье пресс-служба таможенной службы Киева.

Ранее МВД Украины сообщило о закрытии КПП "Новые Яриловичи" в Черниговской области на украинско-белорусской границе из-за угрозы COVID-19 — в киевской таможне утверждают, что затор в "Выступовичах" возник именно из-за этого.

"За последние сутки ситуация с накоплением транспортных средств в пункте пропуска "Выступовичи" значительно ухудшилась. В очереди на въезд в Украину сейчас находится около 600 транспортных средств, на выезд — 300. Для разрешения ситуации в пункт пропуска "Выступовичи" выехало руководство Киевской таможни Гостаможслужбы", — говорится в сообщении в Facebook ведомства.