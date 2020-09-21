МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Сделать бессрочными пособия для безработных с детьми предложили в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

Как пишет газета "Известия", инициатива касается пособий на детей ждя безработных россиян: предлагается бессрочно продлить эту выплату.

Эта инициатива изложена в предложениях к генеральному соглашению между правительством, объединениями профсоюзов и работодателей на 2021–2023 годы.

Фактически это предложение реализуется с апреля текущего года: безработные граждане с детьми могут дополнительно получить три тысячи рублей в месяц на каждого ребенка сверх суммы пособия по безработице.

Эти выплаты были введены правительством страны временно: на время кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Кабмин продлил выдачу этих пособий на сентябрь, но пока неизвестно, будут ли они выплачиваться в октябре или позже.

Как пояснил изданию советник департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства ФНПР Егор Пьяных, предложение заключается в том, чтобы сделать такие кризисные меры поддержки населения постоянными. По мнению авторов инициативы, доплата должна быть равна величине прожиточного минимума на ребенка. В среднем по стране это около 10,7 тысячи рублей на одного ребенка.