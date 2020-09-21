МИНСК, 21 сен — ПРАЙМ. Авиационные власти Белоруссии и РФ согласовывают направления и частоту взаимных полетов, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе минтранса республики.

Ранее пресс-служба российского кабмина сообщила, что Россия возобновляет авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября, полеты в Минск будут выполняться с периодичностью один раз в неделю. Российский "Аэрофлот" открыл на своем сайте продажу билетов из Москвы в Минск с 26 сентября. Между тем в понедельник в пресс-службе белорусской "Белавиа" РИА Новости сообщили, что компания пока не получила от авиационных властей РФ разрешение для возобновления своих рейсов в города России. Рейсы "Белавиа" из Минска в Москву и другие города РФ сейчас планируется запустить с 1 октября, билеты можно приобрести начиная с этой даты и далее.

"В данный момент авиационными властями — администрациями России и Беларуси, а также авиационными перевозчиками — ведется работа по согласованию направлений, по которым будут осуществляться полеты, и их частота", — рассказала представитель пресс-службы минтранса.

По ее словам, ожидается, что сроки начала полетов "Белавиа" в РФ будут уточнены в ближайшее время. "Идет согласование основных населенных пунктов. Конечно, первоочередное направление – Минск-Москва, но это не отменяет необходимость людей летать в другие города", — заметила собеседница агентства.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В условиях пандемии ряд стран мира приняли карантинные меры и закрыли свои границы для иностранцев, было приостановлено регулярное авиа- и железнодорожное сообщение.