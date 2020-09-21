МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску ООО "Сони Пикчерс Продакшнс энд Релизинг", требовавшего взыскать более 53 миллионов рублей с компании "Киномакс", владеющей сетью кинотеатров в России, следует из опубликованного определения суда.

Производство прекращено в связи с отказом истца от иска. Причины отказа в материалах суда не уточняются.

Российские подразделения компаний Walt Disney и Sony Pictures 13 августа подали к "Киномаксу" два иска на общую сумму более 84 миллионов рублей. Основания исковых требований в материалах суда не указаны. СМИ писали, что иски связаны с расчетами за фильмы "Вторжение" и "Лед 2". ООО "Уолт Дисней Студиос Сони Пикчерс Релизинг" также подало в суд ходатайство об отказе от своего иска к "Киномаксу" почти на 31 миллион рублей. Оно будет рассмотрено на заседании в ноябре.

Walt Disney Studios Sony Pictures releasing, совместное предприятие Disney и Sony, ранее осуществляло прокат кинофильмов всех студий, принадлежащих The Walt Disney Company, а также привлеченных проектов на территории России и СНГ. С 1 февраля 2020 года эти функции перешли к ООО "Дисней Студиос".

Sony Pictures в январе также объявила о создании новой прокатной компании ООО "Сони Пикчерс Продакшнс энд Релизинг", которая будет заниматься кинотеатральной, цифровой и телевизионной дистрибьюцией и маркетингом на территории России и СНГ. Компания также продолжит работу в направлении совместного производства художественных фильмов с российскими продюсерами, уточняла пресс-служба Sony Pictures.

По данным сайта "Киномакса", этой сети принадлежат кинотеатры в 22 российских городах, и она занимает 25% рынка кинопроката в федеральных сетях. В ЕГРЮЛ нет информации о собственниках АО "Киномакс". Основным владельцем сети СМИ называют Бориса Асриева.