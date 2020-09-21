МОСКВА, 21 сен /ПРАЙМ/. Рынок электронной коммерции (e-commerce) в 2020 году, несмотря на коронавирус, сохраняет темпы роста в 16-18%, характерные для "доковидного" периода, заявил глава Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко на интернет-форуме РИФ in the City.

Он напомнил, что с учетом пандемии, ослабления рубля и глобального переформатирования экономики в целом в апреле 2020 года были представлены прогнозируемые сценарии развития экономики Рунета на 2020 год. Были введены две градации кризисного сценария 2020 года: умеренный (6-10% роста за счет первого и четвертого кварталов года) и негативный (от 0 до 5% роста с отрицательной динамикой некоторых рынков).

"В сентябре аналитики РАЭК обновили прогноз на 2020 год с учетом тех трендов, которые наблюдаются на интернет-рынках в последние месяцы. Согласно обновленному прогнозу, два из четырех сегментов экономики Рунета (электронная коммерция и цифровой контент) сохранили динамику и развиваются по стабилизационному сценарию, характерному для "доковидного" периода (16-18% и 15-16% соответственно)", — сказал Плуготаренко.

В то же время, по его словам, секторы маркетинга и рекламы следуют кризисному негативному сценарию (2-3% роста с отрицательной динамикой некоторых рынков), а сегмент инфраструктуры — кризисному умеренному (8-10% роста).

"Развитие цифрового контента и электронной коммерции в большой степени зависит от аудитории — вслед за пользователями в онлайн переместилось потребление как товаров, так и контента. Инфраструктура же, равно как и маркетинг и реклама, зависят от корпоративных бюджетов, поэтому в их отношении оправдались кризисные сценарии", — пояснил глава РАЭК.

При этом он отметил, что прогнозируемый рост сегментов цифрового контента и электронной коммерции обеспечен в большей степени за счет первого-третьего кварталов 2020 года, в то время как в четвертом квартале ожидается замедление темпов вследствие снижения покупательной способности населения, а также оттока части пользователей, привлеченных акциями и специальными предложениями.