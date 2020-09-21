НУР-СУЛТАН, 21 сен — ПРАЙМ. Первый рейс из Казахстана в РФ после решения о возобновлении регулярного авиасообщения запланирован на 23 сентября, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

"Аэрофлот" планирует 27 сентября вылететь из Нур-Султана в Москву, "Эйр Астана" – 23 сентября", — сообщили РИА Новости в пресс-службе.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составили вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ. За время пандемии было организовано более 580 вывозных рейсов в Россию, на них перевезено более 92 тысяч человек.

С 1 августа РФ возобновила рейсы в турецкие Анкару и Стамбул, а также в Великобританию. Кроме того, были разрешены полеты в Танзанию, однако пока таких рейсов нет. С 10 августа возобновились рейсы на турецкие курорты — в Анталью, Бодрум и Даламан. С 15 августа возобновились полеты в Швейцарию.

Также пресс-служба кабмина РФ сообщала, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении международного авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами. Полеты в Каир начались 9 сентября, в Мале — 10 сентября, в Эмираты — 11 сентября.

Кроме того, с 21 сентября Россия возобновляет полеты в Казахстан, Белоруссию и Киргизию, с 27 сентября — в Южную Корею.