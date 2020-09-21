МУРМАНСК, 21 сен — ПРАЙМ. Глава Федерального агентства по туризму (Ростуризма) Зарина Догузова заявила, что национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" будет представлен в октябре с тем, чтобы быть утверждённым до конца года.

Отвечая на вопросы журналистов на встрече на борту атомного ледокола "Ленин" в рамках форума "Доступная Арктика", она отметила, что Ростуризм рассчитывает на то, что нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" будет утвержден до конца этого года. "Презентуем мы его в октябре этого года", — сказала Догузова.

Глава ведомства пояснила, что все инструменты, которые разработаны в рамках нацпроекта, "достаточно универсальны".

"Они касаются развития инфраструктуры, создания условий для бизнеса, чтобы было выгодно вкладываться в развитие туристической инфраструктуры. Это вопрос, который является актуальным для развития всех видов туризма", — уточнила она.

Догузова добавила, что в национальной программе предусмотрен и достаточно большой блок вопросов, которые связаны с продвижением и повышением туристической доступности.

Деловая программа форума "Доступная Арктика" прошла 18 сентября в Таврическом дворце Санкт-Петербурга. Презентация туристского потенциала Арктической зоны РФ проходит с 20 по 21 сентября на территории Мурманской области. Основная цель форума — создание международной коммуникационной площадки для продвижения туристского потенциала Русской Арктики, привлечения дополнительных туристских потоков и инвестиций в сферу туризма в регионы Арктической зоны.