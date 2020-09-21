МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) планирует создать онлайн-сервис по оформлению земельных участков, сообщил в понедельник президенту России Владимиру Путину глава ведомства Олег Скуфинский.

"Мы за два месяца собрали информацию практически обо всех земельных участках, которые можно вовлечь в жилищное строительство. Таких участков и территорий мы собрали 5560 на площади более 107 тысяч гектаров. В нацпроекте у нас 50 тысяч гектаров", — отметил глава Росреестра, добавив, что в настоящее время создан двукратный запас по вовлечению земли в жилищное строительство.

По его словам, Росреестр отработает технологию формирования единой базы данных на основе сведений из различных органов власти, связанных с землей. Пилотный проект планируется запустить в 2021 году на территории четырех субъектов России.

"Мы хотим создать сервис, называем его "Земля просто" – когда человек или заинтересованный инвестор сможет очень оперативно, безбарьерно получать землю практически в режиме онлайн. Такой механизм действует на Дальнем Востоке – "Дальневосточный гектар". Наша служба является оператором этой системы, по сути, мы хотим использовать этот опыт, чтобы масштабировать его соответственно по итогам эксперимента", — добавил Скуфинский.