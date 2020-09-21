МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Предложение Минфина РФ резко повысить в 2021 году акцизы не на алкоголь, а на сигареты согласуется с политикой государства по противодействию потребления табака и в то же время поддержке развития виноградарства, сообщил статс-секретарь — замминистра финансов РФ Алексей Сазанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Минфин ранее разработал поправки в Налоговый кодекс, согласно которым в 2021 году ставку акциза на сигареты предлагается повысить на 20% от текущего уровня вместо роста на 4% исходя из действующей редакции НК. По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, это приведет к увеличению цены пачки сигарет на 20 рублей.

"Это наш долгосрочный такой тренд, мы поддерживаем развитие виноградарства и виноделия внутри Российской Федерации, даем отрицательные акцизы на виноград для того, чтобы стимулировать развитие этих отраслей в России. Поэтому в этой связи индексировать на них параллельно ставки акциза было бы не совсем корректно", — сказал Сазанов, отвечая на вопрос, почему предлагается резко повысить акцизы на табак, а не на алкоголь.

"В части табака уже доказанная мера, что чем выше стоимость сигарет, тем меньше потребление табака, и соответственно здесь это наше действие согласовано с политикой государства по сокращению потребления табака внутри Российской Федерации", — продолжил замминистра.

Сазанов отметил, что Минфин осознает риски возможного роста объема нелегального рынка табака в связи с планируемыми изменениями ставок. "Поэтому совместно с Минсельхозом будем прорабатывать перечень мероприятий по борьбе с нелегальным рынком табака", — добавил он.