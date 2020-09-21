БЕРЛИН, 21 сен — ПРАЙМ. Немецкая авиакомпания Deutsche Lufthansa AG приняла в понедельник третий пакет мер по реструктуризации бизнеса из-за плохой динамики восстановления рынка авиаперевозок, говорится в пресс-релизе компании.

"Прогнозы для международного авиасообщения в последние недели значительно ухудшились. С окончанием летнего сезона отпусков число пассажиров и бронирований снова снижается после незначительных признаков восстановления в июле и августе", — говорится в поступившем в РИА Новости пресс-релизе.

В связи с этим правление Deutsche Lufthansa AG одобрила третий пакет реструктуризации в рамках охватывающей всю группу Lufthansa программы ReNew. Решения правления включают переоценку прогнозируемой загруженности мощностей компании: если ранее Deutsche Lufthansa AG ожидала для четвертого квартала уровень производственной активности в 50% от соответствующего показателя годом ранее, то сейчас "при сохранении актуальных трендов" ожидается пассажиропоток в объеме 20-30% от показателей 2019 года. Компания планирует сократить авиапарк на 150 самолетов к 2025 году. В дополнение к уже объявленным ранее сокращениям в авиапарке компания отправит в ангары восемь самолетов A380 и десять A340-600, которые могут задействовать только в случае "неожиданно стремительного восстановления рынка", в дополнение семь A340-600 будут списаны.

В результате новые сокращения авиапарка приведут к снижению стоимости активов в объеме 1,1 миллиарда евро. Принятые правлением решения приведут также к увеличению числа "профицита персонала", который сейчас составляет 22 тысячи работников в штате. Вопрос оптимизации числа сотрудников компании будет обсуждаться с представителями работников компании. Отток денежных средств из компании в настоящее время составляет 500 миллионов евро в месяц, компания рассчитывает снизить этот показатель до 400 миллионов в первый квартал 2021 года. С того же времени будет введена новая структура менеджмента, которая позволит отказаться от 20% менеджеров. Офисные площади компании также будут оптимизированы, в Германии будут сокращены 30% офисных площадей.

В пресс-релизе также отмечается, что правление Deutsche Lufthansa AG считает необходимым для всей авиаотрасли расширять число тестирований на коронавирус перед отправкой пассажиров.