МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Повышения зарплаты лучше всего просить у руководства компании осенью. Об этом со ссылкой на гендиректора рекрутинговой компании Татьяну Долякову пишет Sputnik. Эксперты подсчитали, сколько россиян ждут повышения зарплаты до конца года

Эксперт рассказала, в какой момент служащим уместнее всего поднимать в беседе с начальством вопрос о повышении зарплаты.

"Работодатель в конце года формирует бюджет на следующий год. Здесь работодатель думает о ротации сотрудников, о новых сотрудниках, о возможности повышения зарплаты. Здесь хорошая возможность для сотрудника попросить о повышении зарплаты, поскольку только идёт формирование бюджета", — пояснила Долякова.

В то же время, не менее важно правильно обосновать подобную просьбу.

"Работодатель повышает зарплаты, когда кандидат готов взять на себя дополнительный объём работы. Здесь есть смысл сказать работодателю, что повышение зарплаты должно быть не просто из-за того, что аренда квартиры подорожала и человеку нужно больше денег, а поскольку человек готов взять больший объём работы и за это ему надо повысить зарплату на 15-20%", — пояснила она и посоветовала хорошо подготовиться к такому разговору.

"Нужно подумать о проделанной работе и о той, которую человек готов предлагать", — добавила Долякова.

Она особо отметила, что не рекомендует "шантажировать работодателя" тем, что другие работодатели делают сотрудникам такого рода предложения. Такие заявления заставят работодателя поставить под вопрос лояльность персонала.