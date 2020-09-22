МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. В Китае почти исчерпаны запасы замороженной свинины. Стоимость мяса для потребителей в стране выросла более чем на 50% за август 2020 года по отношению к предыдущему году, пишет Financial Times.

Лондонская консалтинговая компания Enodo Economics отмечает, что запасы свинины в Китае упали примерно на 452 тысячи тонн в период с сентября прошлого года по август текущего года.

Главный экономист Enodo Диана Чойлевая считает, что у властей Китая осталось меньше 100 тысяч тонн свинины в запасах.

Запасы при таких темпах потребления исчезнут за два-три месяца. Страна окажется на пороге мясного кризиса, прогнозируют эксперты.

Китай из-за дефицита мяса стал импортировать рекордные объемы мяса в 2020 году. Закупки в США в июле составили 430 тысяч тонн.

Китай — крупнейший в мире потребитель мяса.

Среднегодовой спрос на свинину в Поднебесной последние пять лет составлял порядка 50 миллионов тонн.

Дефицит мяса вызван в том числе запретом, который Пекин наложил на закупки свинины в Германии. В европейской стране был зафиксирован случай АЧС (африканская чума свиней).