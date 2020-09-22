МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Пассажиропоток аэропортов Москвы — "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" — в августе вырос к июлю в 1,4 раза, но падение к августу прошлого года составило 45,8%, следует из сообщения Росавиации.

В августе количество обслуженных столичными аэропортами пассажиров составило около 5,97 миллиона человек, в июле — 4,2 миллиона. Следовательно, количество пассажиров выросло в 1,4 раза.

"Шереметьево" в августе увеличил перевозки к июлю в 1,6 раза раза, до 2,2 миллиона человек человек, "Домодедово" — в 1,4 раза, до 2,3 миллиона человек, "Внуково" — также в 1,4 раза, до 1,5 миллиона человек.

При этом к августу прошлого года пассажиропоток аэропортов столицы упал на 45,8%. В январе-августе снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 54,4%, всего авиагавани обслужили 31,2 миллион человек.

Аэропорт "Шереметьево" в январе-августе снизил перевозки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 60,3%, до 13,3 миллиона человек, "Домодедово" — на 44,6%, до 10,5 миллиона, "Внуково" — на 53,5%, до 7,4 миллиона.