МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Компания Ralph Lauren Corporation намерена снизить расходы на 180-200 миллионов долларов за счет сокращения числа штатных сотрудников к лету на 15%, следует из релиза компании и комментария представителя.

"Ralph Lauren объявляет о планах сокращения своего штата к концу 2021 финансового года (закончится в мае 2021 года — ред.), что приведет к экономии расходов примерно на 180-200 миллионов долларов", — сообщила Ralph Lauren. При этом представитель компании в Нью-Йорке сообщил газете Wall Street Journal о том, что сокращение затронет 15% сотрудников.

Кроме того, компания намерена внедрить новые технологические платформы, среди которых: облачные системы управления персоналом планирования, а также улучшение качества обслуживания покупателей посредством проведения оцифровки цепочек ценности.

Ralph Lauren Corporation — американская компания, производящая одежду и аксессуары премиум-класса, основана в 1967 году. Ей принадлежат такие бренды, как Ralph Lauren Collection, Ralph Lauren Purple Label, Polo Ralph Lauren, Double RL и другие.