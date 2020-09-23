МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Американский производитель спортивной одежды Nike по итогам первого квартала 2020-2021 финансового года, завершившегося 31 августа, увеличил чистую прибыль в годовом выражении на 11%, до 1,518 миллиарда долларов, говорится в финансовой отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде поднялась до 0,95 доллара с 0,86 доллара годом ранее. Выручка компании снизилась на 1%, до 10,59 миллиарда долларов.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе и странах Латинской Америки выручка снизилась на 18%, в Китае — увеличилась на 6%, в странах Европы, Ближнего Востока и Африки — выросла на 5%, в Северной Америке — снизилась на 2%.

Американская компания Nike Inc. является одним из лидеров на мировом рынке в сфере производства спортивной одежды, обуви и аксессуаров. Основана в 1964 году, штаб-квартира расположена в Бивертоне (штат Орегон, США).