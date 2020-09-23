МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Правительство РФ планирует в 2021 году снизить среднюю ставку по льготным кредитам для малого бизнеса до уровня не выше 7% годовых с нынешних 8,5%, заявил в ходе выступления в Совете Федерации первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

"Дальнейшее развитие получит система льготного кредитования малого бизнеса с пониженной процентной ставкой. Мы планируем в 21-м году выйти на средний уровень процента по субсидируемым кредитам не выше 7% годовых, напомню, сейчас это 8,5%", — отметил первый вице-премьер РФ.

При этом он указал, что средняя ставка по кредитам, которые получают малые и средние компании вне этой системы, составляет около 10% на сегодняшний день.

С 2019 года в РФ реализуется "Программа 1764", которая предполагает льготное кредитование по ставке не выше 8,5% годовых на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств или рефинансирование ранее выданных кредитов. Согласно условиям госпрограммы, льготное финансирование может получить малый и средний бизнес из 20 приоритетных отраслей.