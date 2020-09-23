ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 сен — ПРАЙМ. Авиакомпания "ЮТэйр" запросила у Росавиации разрешение на полеты в Минск с 25 сентября, сообщает пресс-служба перевозчика.

"ЮТэйр" запросил у Росавиации разрешение на полеты в Минск уже с 25 сентября. С нетерпением ждем ответа и готовы возобновить рейсы в столицу Беларуси", — говорится в сообщении.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Пресс-служба российского кабмина 20 сентября сообщила, что Россия возобновляет авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября, полеты в Минск будут выполняться с периодичностью один раз в неделю.