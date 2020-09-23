МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Власти Дании не обладают информацией о причине столкновения контейнеровоза Ice Rose и российского фрегата в районе Эресуннского моста и не знают о пострадавших, заявил РИА Новости дежурный сотрудник командования специальных операций Дании.

"Я не знаю, что вызвало инцидент… У нас нет информации о пострадавших людях ни на Ice Rose, ни на российском фрегате", — заявил офицер.

По его словам, власти Дании задержали судно Ice Rose для уточнения его состояния после столкновения с кораблем РФ.

"Гражданское судно Ice Rose было задержано властями Дании, мы ожидаем изучения, чтобы выяснить, может ли оно продолжать функционировать", — добавили в командовании.

Пресс-служба Балтийского флота ранее сообщила, что столкновение рефрижераторного судна под флагом Маршалловых островов Ice Rose с малым противолодочным кораблем Балтфлота "Казанец" произошло в среду утром в условиях плохой видимости, пострадавших среди экипажа российского корабля нет. Корпус противолодочного корабля получил пробоину выше ватерлинии и в настоящее время своим ходом возвращается в пункт базирования в городе Балтийск.

Согласно доступной информации на сайте мониторинга морских судов, грузовое судно Ice Rose вышло из Санкт-Петербурга и должно было прибыть Гетеборг 23 сентября в 22.00 мск. Однако в 10.59 мск судно изменило свой курс и начало двигаться по кругу, а затем в обратном направлении. В момент столкновения скорость судна снизилась в 12 раз с 3,7 узлов (6,7 км/ч) до 0,3 узла (0,5 км/ч).

Место столкновения находится вблизи Копенгагена, недалеко от моста, соединяющего Данию и Швецию. В район ЧП прибыл патрульный корабль ВМС Дании P523 и шведский буксир, а также вертолет шведских спасателей. Как сообщили спасатели, в момент столкновения над проливом стоял густой туман.