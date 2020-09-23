МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Развитие направлений внутреннего туризма в России спровоцировало спрос на совершенно новую услугу для этой отрасли – путешествия к месторождениям минералов и драгоценных металлов, на прииски и в "сокровищницы" при добывающих компаниях и заводах, выпускающих ювелирные изделия, считают разработчики проекта, представленного на платформе Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Авторы проекта считают, что современный турист ждет новых эмоций, впечатлений, особого эстетического и материального удовлетворения. "Именно ювелирный туризм способен удовлетворить весь спектр ожиданий даже самого искушенного туриста", — отмечают они.

"По сути, ювелирный туризм строится вокруг желания человека приобщиться к миру эстетики, искусства и роскоши. Человеку недостаточно уже просто купить понравившееся украшение, он ждет увлекательной истории, связанной с ней. Вместе с тем, ювелирный туризм – это синергия материального и нематериального результата от путешествия, когда полученные впечатления и новые знания запечатлены в покупке ювелирного украшения", — говорится в презентации проекта "Ювелирный туризм. Знакомые маршруты в новой огранке", размещенной на сайте АСИ.

"Для обеспечения информирования широкой аудитории о возможностях внутреннего ювелирного туризма необходима разработка портала, полноценной цифровой среды, обеспечивающей интересы как потребителя, так и поставщика туристского продукта", — также предлагают авторы.