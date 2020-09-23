МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. "Полюс" намерен ускорить консолидацию 100% акций совместного предприятия "СЛ Золото", выкупив оставшиеся 22% акций у "Ростеха" за 128,2 миллиона долларов, следует из сообщения золотодобывающей компании.

Как отмечается в сообщении, АО "Полюс Красноярск" (100-процентная "дочка" "Полюса") договорилось с "Ростехом" внести изменения в заключенные в июле 2017 года опционы, чтобы "Полюс" мог приобрести 11,3% акций "СЛ Золото" по первоначально согласованной оценке в размере 65,7 миллиона долларов за денежное вознаграждение вместо акций "Полюса". Стороны также договорились ускорить реализацию всех непогашенных опционов, в результате чего "Полюс" выкупит всю долю "Ростеха" в СП в размере 22% денежными средствами в сумме 128,2 миллиона долларов.

После реализации всех оставшихся опционов "Полюс", отмечается в сообщении, консолидирует 100-процентную долю в СП. В настоящее время его доля составляет 78%. В мае компания сообщала, что планирует в 2021 году выплатить порядка 29 миллионов долларов в форме казначейских акций компании за долю в "СЛ Золото" в размере 5% и 28 миллионов долларов в денежной форме за долю в размере 4,8%.

Месторождение Сухой Лог расположено в Бодайбинском районе Иркутской области, в 105 километрах к северо-востоку от Бодайбо. "СЛ Золото" (СП "Полюса" и "Ростеха") в январе 2017 года победило в аукционе на разработку золоторудного месторождения Сухой Лог. Доля "Полюса" в проекте изначально составляла 51% с правом консолидации 100% к 2022 году.