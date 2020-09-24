МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Стоимость "умных" счетчиков электроэнергии могут включить в коммунальные платежи граждан, пишет в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на поручения вице-премьера РФ Юрия Борисова от 18 сентября, адресованные ФАС, Минэнерго, Минэкономразвития и другим профильным ведомствам.

Как отмечается в документе, "факторы, связанные с организацией учета электроэнергии", могут быть выведены из-под ограничений роста общего платежа. Рост ограничен предельными индексами, устанавливаемыми для каждого региона. Срок исполнения поручения — 19 ноября.

По данным экспертов, которые приводит издание, в последние годы коммунальные платежи в РФ росли в среднем на 4% в год, а из-за покупки новых счетчиков этот уровень может быть превышен. По оценке эксперта Vygon Consulting, за счет сверхнормативного прироста энерготарифов общий коммунальный платеж может дополнительно вырасти примерно на 1,5–2%. В "ВТБ Капитале" дополнительную тарифную нагрузку на потребителей оценивают примерно в 60 миллиардов рублей в год, или в 1-1,2% роста конечной цены на электроэнергию.

В аппарате Борисова изданию подтвердили, что увеличение платы за коммунальные услуги возможно. Чтобы избежать сверхнормативного роста платежей, профильные ведомства должны представить проект постановления с детальным финансово-экономическим обоснованием финальной суммы, на которую может повыситься общий платеж граждан. Затем правительство будет дополнительно рассматривать и дорабатывать проект, после чего примет окончательное решение.

Ведомства также должны до 6 октября представить согласованные предложения по дополнительному росту тарифов на электроэнергию, учитывающему затраты на установку приборов, не менее чем на три года.

В ФАС газете сообщили, что поручения получены, ведется работа. В Минэнерго рассказали, что поручено "проанализировать объем финансирования по установке приборов учета, который подлежит включению в тарифы"; при этом расчет будет вестись с учетом предложений министерства по минимизации финансирования, в том числе за счет проведения поверок старых счетчиков вместо их замены. В Минпромторге сказали, что для российских производителей предусмотрены субсидии, льготные займы, а в отдельных случаях может быть применен механизм компенсации потерь выпадающих доходов. В Минэкономразвития на запрос газеты не ответили.