МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Генеральный директор одного из крупнейших в мире авиапроизводителей Airbus Гийом Фори заявил в эфире радиостанции RTL о том, что компании может понадобиться провести принудительные увольнения сотрудников. Он отметил, что такие действия со стороны работодателя обусловлены спасением концерна, который переживает "экзистенциальный кризис".

Глава авиагиганта отметил, что после летних каникул авиапроизводитель оказался в еще более тяжелом положении из-за пандемии COVID-19, чем менеджмент рассчитывал ранее.

В июле текущего года Airbus уже объявил о намерении сократить 15 тысяч своих сотрудников по всему миру. Сейчас глава компании отметил, что "очень сложно полагаться только на добровольный уход" сотрудников. Этим обусловлено то, что часть сотрудников будут уволены без компенсации: если производить выплаты всем, то существование Airbus окажется под угрозой.

Бренд планирует, что в 2020-2021 финансовом году объемы производства продукции и поставок будут сокращены на 40%, если это будет согласовано с заказчиками.

Эксперты считают, что после стабилизации ситуации мировая гражданская авиация лишится двух крупнейших новых лайнеров. Речь идет о Airbus A380 и Boeing 747-400.

Компания Airbus образована в 1960-х годах путем слияния нескольких европейских производителей. Она занимается разработкой и производством пассажирских, грузовых и военно-транспортных самолетов под брендом Airbus. Штаб-квартира компании находится в городе Бланьяк (пригород Тулузы, Франция).