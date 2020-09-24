МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Россия получила запросы на 1,2 миллиарда доз вакцины от коронавируса, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"С точки зрения международного интереса получили запросы более чем на миллиард 200 миллионов доз вакцины",- сказал Дмитриев на пресс-конференции в четверг.

В РФПИ надеются, что к концу декабря будет производиться 10 миллионов доз вакцин, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Мы ожидаем уже буквально в ноябре-декабре выход вакцины, измеряемой миллионами. Мы надеемся, что к концу декабря мы выйдем на возможность производить около 10 миллионов доз вакцин в месяц, что позволит провакцинировать всех желающих в России в горизонте шести-девяти месяцев", — сказал Дмитриев на пресс-конференции в четверг.

"И, безусловно, Россия будет первой страной в мире, которая фактически обеспечит успешную вакцинацию всего населения против коронавируса", — добавил он.