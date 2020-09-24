МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Крупный мировой производитель газированных напитков и соков, компания Coca-Cola в ближайшее время начнет продавать на территории России зерновой и молотый кофе, пишет "Коммерсант".

Отмечается, что на российский рынок кофе от Coca-Cola поступит под брендом Costa Coffee.

В планах компании, что упаковка нового кофе в 200 грамм будет стоить на полке 399 рублей.

Позднее компания будет расшитяь линейку продуктов за счет кофе в капсулах и продуктов, предназначенных для профессионального использования.

Что касается мирового рынка, то Coca-Cola рассчитывает наращивать продажи кофе на 4% ежегодно.

Как рассказали изданию опрошенные эксперты, компания может на российском рынке столкнуться с трудностями в виде дорогого импорта: в последнее время курс рубля ослаблен целым рядом факторов. По этой же причине Coca-Cola будет сложно развивать в РФ местные бренды.

Costa Coffee является сетью кофеен со штаб-квартирой в Великобритании. Она принадлежит The Coca-Cola Company.