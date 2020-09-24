МУРМАНСК, 24 сен — ПРАЙМ. Алмаз массой 108,38 карата добыли на одном из крупнейших в мире комбинате имени В. Гриба в Архангельской области, сообщило министерство природных ресурсов региона.

"Алмаз ювелирного качества массой 108,38 карата добыт в сентябре на одном из крупнейших в мире горнообогатительном комбинате им. В. Гриба в Мезенском районе Архангельской области", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2020 году на ГОКе было добыто 11 уникальных крупных алмазов, вес каждого превысил 50 карат. Нынешний год также богат на находки: в январе был добыт алмаз весом 86,46 карата, в марте – алмаз весом 53,95 карата, в апреле – алмаз весом 50,36 карата.

Месторождение алмазов им. В. Гриба является одним из крупнейших в мире, занимая четвертое место по запасам в России и седьмое – в мире.

Как отметили в правительстве региона, в 2019 году акционерное общество "АГД-Даймондс" полностью выполнило план по добыче алмазов в объеме более 4,7 миллиона карат. Компания – крупный налогоплательщик, работодатель, реализующий на территории Архангельской области инвестиционные и социальные проекты. На предприятии трудятся более 1,2 тысячи человек. Налоговые отчисления в областной бюджет в 2019 году составили 3,4 миллиарда рублей.