МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Продажи новых домов в США в августе выросли на 4,8% по сравнению с пересмотренным показателем июля — до 1,011 миллиона, свидетельствуют данные бюро переписи населения министерства торговли США.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, напротив, уменьшения показателя на 0,1% по сравнению с первоначальным показателем предыдущего месяца — до 895 тысяч.

Показатель прошлого месяца был пересмотрен в сторону повышения — до 965 тысяч с 901 тысячи.

По сравнению с августом 2019 года, когда индикатор составлял 706 тысяч, продажи новых домов в США в отчетном месяце показали рост на 43,2%.

Объем продаж нового жилья (New Home Sales) — важный показатель состояния рынка недвижимости и экономики в целом. Его увеличение ведет к росту расходов новых домовладельцев на мебель и услуги ЖКХ, что, в свою очередь, стимулирует спрос на товары, услуги и рабочую силу. Кроме того, более половины всего строительства в США приходится на жилой фонд. Таким образом, динамика продаж жилой недвижимости по цепочке передается другим отраслям экономики.