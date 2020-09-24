МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Фармкомпания "Промомед", которая разработала препарат для лечения коронавируса "Арепливир", получила запрос Федеральной антимонопольной службы по вопросу обоснованности оптовой цены на лекарство, компания предоставит всю необходимую информацию, рассказал РИА Новости главный исполнительный директор производителя Андрей Младенцев.

Ранее в пресс-службе ФАС сообщили РИА Новости, что Федеральная антимонопольная служба направила запросы фармпроизводителям по вопросу обоснованности оптовой цены на лекарство от коронавируса "Арепливир".

"Мы уже получили этот запрос от ФАС и, конечно же, мы с удовольствием на него ответим. Это обычный рабочий запрос, касающийся цены на лекарственные средства. Мы такие запросы периодически получаем достаточно много по препаратам, которые, в первую очередь, входят в список жизненно важных лекарственных средств. И так же и здесь мы предоставим всю необходимую информацию", — рассказал Младенцев.

По его словам, фармацевтическая отрасль является одной из самых регулируемых, потому что продукция напрямую связана с безопасностью и здоровьем населения. "Мы привыкли к тому, что находимся под постоянным контролем федеральных органов исполнительной власти, начиная от Минздрава, Минпромторга и Федеральной антимонопольной службы. Это обычное дело", — отметил Младенцев.

В конце июня препарат для лечения коронавируса "Арепливир" на основе фавипиравира фармацевтической компании "Промомед" получил одобрение Минздрава РФ. Препарат применялся только в условиях стационара. В начале текущей недели он появился и в московских аптеках, цена препарата 12 320 рублей. Как сообщал РИА Новости Младенцев, контракты с аптеками, продающими "Арепливир" дороже, будут разорваны.