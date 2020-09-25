МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Иран и Россия могут скоро подписать соглашение по совместному производству вакцины от COVID-19, заявил в пятницу посол ИРИ в Москве Казем Джалали.

Он отметил, что Москва и Тегеран провели несколько раундов соответствующих консультаций по совместному производству вакцины.

"Мы можем с Россией иметь серьезное сотрудничество по этому вопросу. Продолжаются переговоры и документы должны быть подписаны, и дай бог скоро это приведет к результату", — заявил Джалали на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".