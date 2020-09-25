МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Авиакомпания Air France организует серию спецрейсов из Москвы в Париж по пятницам и воскресеньям до 8 ноября, сообщило генконсульство Франции в Москве.

"Air France организует новую серию специальных рейсов каждую пятницу и воскресенье до 8 ноября из московского Шереметьево в аэропорт Париж-Шарль де Голль", — говорится в сообщении генконсульства в Facebook.

Бронирование на эти спецрейсы уже доступно на сайте авиакомпании. Цена билета для взрослого в эконом-классе составляет 350 евро с учётом налогов, в бизнес-классе — 850 евро с учётом налогов.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ. С 1 августа Россия начала возобновлять международное авиасообщение с некоторыми странами.

Официальный представитель МИД Мария Захарова в конце сентября сообщила, что оперштаб принял решение завершить программу вывозных рейсов с россиянами на борту из зарубежных стран.