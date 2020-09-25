МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Власти Москвы пока не планируют закрывать рестораны и кафе или готовить для них новые рекомендации по работе, сообщил РИА Новости глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Пока нет",- сказал Немерюк, отвечая на вопрос, есть ли планы по закрытию ресторанов и кафе из-за роста случаев заболевания коронавирусом.

Он добавил, что создавать новые рекомендации для работы кафе и ресторанов пока также не планируется.