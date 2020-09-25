МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению АСВ от лица казанского "Анкор банка" ввел начальную процедуру банкротства — реструктуризацию долгов — в отношении основателя шоколадной фабрики "А. Коркунов" и основного акционера "Анкор банка" Андрея Коркунова.

Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, суд включил в реестр требований кредиторов Коркунова его задолженность перед "Анкор банком" по двум кредитам в размере 1,9 миллиона рублей.

Представитель "Анкор банка" заявил в суде, что долг бывшего кондитера и банкира подтвержден вступившим в силу в 2018 году решением суда. Банк обращался за исполнением решения к судебным приставам, однако исполнения не получил, поэтому подал заявление о банкротстве.

Представитель Коркунова заявил, что его доверитель обладает достаточным имуществом для удовлетворения требований банка, однако, поскольку находится за границей, "у него возникают сложности… с коммуникацией со своими кредиторами". При этом юрист наличие долга не оспаривал и не возражал против введения реструктуризации долгов.

Арбитражный суд Татарстана признал "Анкор банк" банкротом в апреле 2017 года. В марте 2020 года, АСВ подало в суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности 15 бывших контролирующих лиц банка, в том числе Коркунова, на сумму более 5,9 миллиарда рублей.

Согласно последним данным на сайте ЦБ, по состоянию на март 2015 года доля Коркунова в "Анкор банке" составляла 49,79%. Также в числе акционеров значатся экс-менеджер Одинцовской кондитерской фабрики Вадим Федоров (23,26%), Евгений Макей (11,95%), сын бывшего детского омбудсмена Павла Астахова Антон (9%), Борис Бычинский (3,5%), первый вице-президент "Опоры России", президент Автоградбанка Павел Сигал (1,02%).

Коркунов в 2007-2009 годах продал свою Одинцовскую кондитерскую фабрику, работавшую под брендом "Коркунов". В начале 2007 года 60% бизнеса приобрела американская Wrigley за 300 миллионов долларов, а остальное — впоследствии кондитерская корпорация Mars, которая весной 2008 года купила Wrigley почти за 23 миллиарда долларов. Коркунов после выхода из шоколадного бизнеса решил специализироваться на кредитовании малого и среднего бизнеса и в июле 2008 года купил казанский Татэкобанк (в 2009 году переименован в "Анкор Банк Сбережений"), совет директоров которого возглавил лично.