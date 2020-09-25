БРЮССЕЛЬ, 25 сен — ПРАЙМ. Еврокомиссия обжалует аннуляцию судом ЕС своего решения от 2016 года о том, что Ирландия предоставила Apple незаконную госпомощь в виде налоговых льгот и компания таким образом должна выплатить 13 миллиардов евро налогов, говорится в заявлении исполнительного вице-президента ЕК Маргрет Вестагер.

"Комиссия решила обжаловать в Европейском суде решение суда общей юрисдикции от июля 2020 года по делу Apple о государственной помощи в Ирландии, которое отменило решение ЕК от августа 2016 года о том, что Ирландия предоставила Apple незаконную государственную помощь посредством выборочных налоговых льгот", — говорится в релизе.

В конце августа 2016 года ЕК по результатам расследования пришла к выводу, что Ирландия, государство-член Евросоюза, предоставляла неоправданные налоговые льготы Apple, в результате чего страна недополучила 13 миллиардов евро. После этого американская корпорация должна была вернуть стране неуплаченные налоги за период с 2003 по 2014 годы. Летом этого года Европейский суд общей юрисдикции отменил решение ЕК о взыскании с Apple 13 миллиардов евро налогов. Теперь ЕК обжалует его.