МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. "Почта России" с 1 октября вводит обязательный режим удаленной работы, в офисе одновременно смогут находиться не более 10% сотрудников, сообщили РИА Новости в компании.

Там отметили, что в самый острый период пандемии компания практически полностью перешла на удаленный режим – в офисе в Москве оставались только те сотрудники, которых перевести на "удаленку" было невозможно (казначейство, служба безопасности, сотрудники хозяйственных служб). Тот же режим действовал и для офисных сотрудников в других регионах.

Сейчас удаленно работают почти 8 тысяч офисных сотрудников "Почты России", уточнили в компании.

"С июня режим удаленной работы оставался для сотрудников рекомендуемым, но не обязательным, они могли сочетать очный и дистанционный формат работы. С 1 октября удаленный режим вновь становится обязательным для большинства офисных сотрудников "Почты России". Одновременно в офисе смогут находиться не более 10% сотрудников", — сказали в "Почте России".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал работодателям по максимуму переводить сотрудников на дистанционную работу в связи с эпидемиологической ситуацией. Первый замруководителя пресс-службы мэра столицы Борис Булай сообщил РИА Новости, что всего более 5 тысяч московских компаний получат от мэра письма с соответствующей рекомендацией.