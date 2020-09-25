БАНГКОК, 25 сен — ПРАЙМ. Мьянма продлила до 31 октября запрет на въезд в страну иностранцев и внутреннее передвижение по стране, введенный в конце марта из-за пандемии COVID-19, действие которого должно было закончиться 30 сентября, сообщает в пятницу новостной портал Mizzima.

Решение продлить запрет было принято центральным комитетом по борьбе с коронавирусной инфекцией Мьянмы, который возглавляет государственный советник Аун Сан Су Чжи, в связи с новой вспышкой инфекции в стране, говорится в сообщении.

Накануне департамент гражданской авиации Мьянмы разослал всем иностранным партнерам сообщение о продлении до 31 октября режима закрытия мьянманских аэропортов для международных пассажирских авиарейсов, который был введен в действие 30 марта и продлялся в последний раз 26 августа.

Новая вспышка COVID-19 началась в штате Ракхайн, а затем в крупнейшем городе страны и бывшей столице Янгоне, в конце августа. К 6 сентября ежедневный прирост случаев местного заражения так вырос, что власти страны ввели локдаун в Янгоне и ряде районов штата Ракхайн. В настоящее время количество зараженных коронавирусной инфекцией в Мьянме увеличивается на тысячу человек в сутки. За двое суток (с 22 по 24 сентября) в стране скончались от коронавируса 50 человек, в то время как за более чем полугодовой период с момента начала пандемии до 21 сентября эта цифра составила 100 человек.

По данным на 20.00 (16.00 мск) четверга, с начала пандемии в Мьянме заболели коронавирусной инфекцией 8 344 человека, скончались 150 человек, выздоровели 2 381 человек.