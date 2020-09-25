МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings отозвало долгосрочный рейтинг эмитента девелоперской компании O1 Properties на уровне "D" по требованию эмитента, говорится в сообщении агентства.

"На момент отзыва рейтинг компании на уровне "D" отражал невыплату купона по еврооблигациям на сумму 350 миллионов долларов в апреле 2020 года с последующей невыплатой мезонинного займа", — пишет агентство.

S&P считает, что компания не сможет выплатить большую часть своих обязательств при наступлении срока их погашения, если только крупная реструктуризация долга, над которой она работает, не позволит продлить сроки погашения, включая погашение еврооблигаций на сумму 350 миллионов долларов в сентябре 2021 года.

O1 Properties – один из крупнейших владельцев офисов класса А в Москве. Компания входила в O1 Group Бориса Минца. В 2018 году контроль над O1 Properties (примерно 70%) получила кипрская RT&I (90% контролирует Павел Ващенко, 10% — Валерий Михайлов) в рамках урегулирования задолженности O1 Group перед Московским кредитным банком.