МИНСК, 25 сен — ПРАЙМ. Губернатор Ленинградской области России Александр Дрозденко заявил, что белорусская сторона могла бы войти в уже реализующиеся проекты строительства портовых терминалов в области. "Росморпорт": порты России на Балтике готовы принять дополнительные грузы из Белоруссии

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов рассмотреть строительство морского терминала в Ленинградской области за счет сэкономленных средств российского кредита на возведение БелАЭС.

"Надо просто посмотреть, возможно, можно войти уже в строительство этих терминалов, тем более это открытые акционерные общества, и таким образом тоже удешевить будущие стивидорные услуги, услуги по портовой переработке грузов", — сказал губернатор журналистам в пятницу в Минске по итогам встречи с Лукашенко.

По его словам, важно понимание, какой это должен быть терминал, не исключено, что он должен быть универсальный. "Я сказал сегодня Александру Лукашенко, что у нас в Усть-Луга строится три новых терминала", — уточнил губернатор.

Касаясь возможной стоимости проекта, он отметил, что "суммы могут быть разные". "Зависит от проекта, какой это будет терминал. Самый недорогой терминал стоит от 2,5 миллиарда рублей, самый дорогой – 25 миллиардов рублей. Нужно понимать, под какие конкретно грузы будет строиться терминал. Мое мнение, но не мне решать, (целесообразно) вхождение в акционерное общество, которое сегодня уже строит терминальный комплекс… тогда это и дешевле, и проще, и гарантия удешевление переработки грузов", — отметил Дрозденко.

Отвечая на вопрос, предлагала ли на встрече белорусская сторона строить нефтяной терминал, он ответил, что стороны не говорили про конкретные грузы. По его словам, белорусская сторона должна определиться, какие грузы хочет перенаправлять через терминалы в Ленинградской области. Губернатор напомнил, что в Ленинградской области есть все виды терминалов, всего их 20.

Он также заявил, что нужно комплексно подойти к вопросу перевалки белорусских грузов через порты Ленобласти, чтобы это было выгодно. Губернатор рассказал, что ранее обсуждал эти вопросы с руководством министерства транспорта РФ и РЖД. "Мы как раз говорили, что нам надо вырабатывать эту схему совместно: министерство, РЖД, Ленинградская область, Беларусь. Я думаю, мы найдем здесь хорошее компромиссное решение", — отметил Дрозденко.