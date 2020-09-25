МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Минздрав планирует внести лекарство от коронавируса "Фавипиравир" в список жизненно-важных, рассказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.

"Если говорить о списке жизненно необходимых важнейших средств, у нас есть так называемый заявительный принцип, когда производитель обращается в Минздрав с просьбой внести его. Насколько я знаю, скоро этот процесс произойдет и министерство здравоохранения внесет", — сказал Морозов на онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня".

Он отметил, то помимо препарата "Фавипиравир" есть и другие лекарства, но все они разработаны на его основе.